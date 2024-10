Trenurile de noapte Bucuresti - Brasov - Budapesta, laudate de catre jurnalistii britanici in Daily Mail

Jurnalistii britanici de la Daily Mail au intocmit, in baza experientelor traite, un top al celor mai bune trenuri de noapte din Europa. Iar mai multe trenuri de noapte ale CFR, de pe ruta Bucuresti - Brasov - Budapesta, au fost incluse in acest inedit top.Unul dintre trenurile de noapte laudate in cunoscutul ziar britanic este trenul numit "Ister" ce pleaca din Gara de Nord Bucuresti la ora 18:15, are opriri la Ploiesti, Brasov si Sibiu si ajunge la gara Keleti din capitala Ungariei a doua ... citește toată știrea