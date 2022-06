Triada de duminica penalilor: 2 drogati, 2 bauti, 2 fara permis

6 dosare penale pentru soferi fara acte sau aflatI sub influenta substantelor interzise au fost intocmite in cursul zilei de duminica, in judetul Brasov.Astfel, in noaptea de sambata spre duminica, 18/19 iunie, in jurul orei 0.00, politistii au oprit in trafic, pentru control, o femeie, in varsta de 40 ani din judetul Prahova, care conducea un autovehicul pe strada Carpatilor din municipiul Brasov. "Procedandu-se la testarea conducatoarei auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv la ... citeste toata stirea