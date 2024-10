Tribunalul Brasov a dispus inceperea judecatii in cazul Flaviei Boghiu. Instanta a respins cererile si exceptiile invocate in baza Codului de procedura penala

Magistratii Tribunalului Brasov au dispus luni, 14 octombrie, inceperea judecatii in cazul viceprimarului Brasovului, Flavia Boghiu (USR), trimisa in judecata in dosarul "Amural -Catacombe Brasov". Totodata, magistratii au dispus inceperea judecatii si in cazul sefei Serviciului de Administrare a Patrimoniului si Urbanism Comercial (SAPUC) din cadrul Primariei Brasov, Cristine Manolache. Asta dupa ce magistratii au respins cererile si exceptiile invocate de Flavia Boghiu si au constatat ... citește toată știrea