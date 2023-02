Tribunalul Brasov a solicitat procurorilor sa reia cercetarile penale in cazul mortii primarului Iancu Boeriu

Avand in vedere articolele de presa publicate in perioada 30.03.2022-03.04.2022, privind moartea suspecta a primarului Boeriu Ioan Iancu din comuna Jibert, judetul Brasov, prezentam public urmatoarele:La o zi dupa decesul primarului Boeriu Ioan Iancu, procurorii au comunicat identificarea unei singure persoane care a aplicat loviturile cauzatoare de moarte si ulterior l-au trimis in judecata doar pe inclupatul BUTA GHEORGHE, in dosarul penal nr. 1400/62/2022, aflat pe rolul Tribunalului ... citeste toata stirea