Administratia condusa de USR-istul Allen Coliban are parte de un nou esec in instanta. Sumele exorbitante platite unei avocate de fite nu acopera deciziile ilegale promovate de edil, in dosarul privind rezilierea contractului de administrare a parcarilor publice cu plata din municipiul Brasov.Astfel, Tribunalul Covasna a decis cu cateva minute in urma ca Primaria Brasov este buna ... citeste toata stirea