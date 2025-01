Tribunalul si Baroul Brasov lanseaza programul "Avocatul de serviciu" pentru sprijinirea cetatenilor

Tribunalul Brasov, in parteneriat cu Baroul Brasov, a lansat proiectul "Avocatul de serviciu", o initiativa care faciliteaza accesul cetatenilor la informatii juridice si administrative. Programul consta in deschiderea unor birouri de tip help desk in incinta Tribunalului, unde avocati din cadrul Baroului vor oferi gratuit indrumare de baza.Centre de informare pentru acces facil la justitieCentrele de informare sunt amplasate in spatii accesibile si deservesc cetatenii care interactioneaza ... citește toată știrea