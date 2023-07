Un zarnestean de 47 de ani, cunoscut fara ocupatie, a ajuns in arest, recent. Asta dupa ce Politia Orasului Zarnesti a fost sesizata de doua ori despre disparitia unor bunuri, care ar fi fost sustrase din magaziile a doua persoane, domiciliate in orasul Zarnesti. Furturile ar fi fost savarsite pe timp de noapte, prin patrunderea in spatiul de depozitare dupa ce era taiat gardul imprejmuitor. In urma cercetarilor, oamenii legii l-au identificat pe barbatul de 47 de ani ca suspect in aceste ... citeste toata stirea