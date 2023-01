Tripla sarbatoare la "Moisil": 85 de ani ai liceului, 50 de ani de informatica in Romania si sfantul Grigorie

Colegiul National de Informatica "Grigore Moisil" este in sarbatoare! Scoala aniverseaza 85 de ani de la infiintare, 50 de ani de informatica in Romania si sfantul Grigorie, care este si patronul spiritual al scolii.Una din scolile brasovene cu rezultate tremarcabile atat pe plan national, cat si international, Colegiul "Grigore Moisil" Brasov a pregatit in aceasta saptamana o serie de evenimente pentru elevi, profesori si absolventi. "In aceasta saptamana vom desfasura o serie de activitati ... citeste toata stirea