Tripla sarbatoare, marcata astazi in Piata Unirii

Ziua Independentei Nationale a Romaniei, Ziua Victoriei in Europa si Ziua Uniunii Europene vor fi marcate printr-o eremonie militara si religioasa in Piata Unirii.O ceremonie militara si religioasa se desfasoara astazi, in Piata Unirii, cu prilejul sarbatoriri Zilei Victoriei in Europa (8 mai), Zilei Europei/Zilei Uniunii Europene (9 mai) si Zilei Independentei Nationale a Romaniei (10 mai). ... citește toată știrea