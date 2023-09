Trofeul National Masters de viteza in coasta si Campionatul National de Viteza in Coasta isi vor desfasura simultan penultimele etape in cadrul Trofeul Valea Cetatii Rasnov Pro-X, competitie cofinantata de Consiliul Judetean Brasov si organizata de cluburile sportive DT Motorsport si AutoBlic Brasov, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.Desi ploaia i-a jucat feste la editia din primavara, Jerome France (Norma M20-FC) a recuperat fara probleme in ultimele doua etape - ... citeste toata stirea