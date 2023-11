La fel ca in perioada pandemiei si, ulterior, in iarna 2022 - 2023, soferii RATBV de pe troleibuze vor fi protejati de frig si in acest sezon rece. Astfel, din 10 noiembrie soferii a 26 de troleibuze Solaris, autovehicule ce nu au cabina, nu vor mai deschide prima usa dubla a mijloacelor de transport, pentru accesul pasagerilor."Separarea accesului in zona postului de conducere de restul salonului autovehiculelor se va face in conditii de siguranta pentru pasageri, prin elemente nepermanente ... citeste toata stirea