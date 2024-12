Troleibuzul Craciunului, din centru, in Tractorul

Ghirlande colorate si stralucitoare, stelute argintii pe geamuri, muzica ambientala in spiritul Craciunului, curatenie si un miros de proaspat chiar si la ceas de seara. De o astfel de atmosfera de sarbatoare au parte brasovenii si turistii care calatoresc, in aceasta perioada, cu unul dintre troleibuzele Regiei de transport in comun Brasov, pe linia 2 Livada Postei - Rulmentul.Totul i se datoreaza Mariei, cea care conduce troleibuzul. "Ador spiritul sarbatorilor de iarna. M-am gandit ca ar ... citește toată știrea