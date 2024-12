Troleibuzul lui Mos Craciun circula pe linia 31

Daca RATBV s-a gandit de ceva ani sa puna in circulatie, in preajma sarbatorilor de iarna, Autobuzul lui Mos Craciun, una dintre soferitele societatii a amenajat Troleibuzul lui Mos Craciun, dupa cum am relatat si in editiile anterioare.Maria este sofer pe unul dintre troleibuzele de pe linia 31 si este pasionata de obiectele de artizanat pe care le face in timpul liber. Cum tot suntem in postul Craciunului, soferita s-a gandit sa faca troleibuzul pe care il conduce mai atragator pentru ... citește toată știrea