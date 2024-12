Troscotul japonez a inceput sa invadeze paraiele Tarlung si Teliu

In cadrul sedintei Colegiului Prefectural din aceasta saptamana a fost prezentat un raport privind verificarea starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare din judetul Brasov.Astfel, potrivit conducerii Sistemului de Gospodarire a Apelor Brasov, in timpul manifestarii fenomenelor hidro-meteorologice periculoase din acest an nu s-au inregistrat probleme la lucrarile de regularizare din judet fiind in derulare o ... citește toată știrea