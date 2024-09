Trotineta: Cum sta Brasovul, in topul accidentelor

Un document transmis de Ministerul Afacerilor Interne, ca raspuns la o interpelare a deputatului PSD Iulian Alexandru Badea, arata care sunt judetele din Romania in care au avut loc, in ultimii trei ani, cele mai grave accidente in care au fost implicate trotinete. Potrivit documentului, la nivel national au avut loc, in ultimii trei ani, 396 de accidente grave cu trotinete electrice. In aceste accidente au murit 24 de persoane si peste 370 au fost ranite grav. Cele mai multe accidente grave ... citește toată știrea