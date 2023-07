Compania de ridesharing Uber a readus din primavara trotinetele Lime pe strazile Brasovului, dupa ce pe perioada sezonului rece acest serviciu a fost suspendat. Tinand cont ca avizul pentru operare va expira, Lime vrea sa ceara un nou aviz, solicitarea urmand mai intai sa fie analizata de catre Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Brasov. Astfel, Lime solicita autorizatie pana in iulie 2024, in contextul in care actualul aviz de operare ar urma sa expire pe 25 iulie.Membrii acesteia ... citeste toata stirea