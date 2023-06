O propunere de modificare a Legii politiei locale, depusa recent la Senat, ii vizeaza direct pe trotinetisti. Conform acesteia, Politia locala ar putea primi atributii in ceea ce priveste constatarea contraventiilor si sanctionarea acestora, in cazul in care au fost savarsite de catre conducatorii de trotinete electrice. Pana la adoptarea acestei modificari, politistii locali pot sanctiona numai pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si de carute, dar nu si trotinetisti, singurii care au ... citeste toata stirea