Trotuare cu zapada: tot Brasovul e "vinovatul"

Ninsorile din ultima vreme au creat probleme nu numai soferilor, ci si pietonilor, in special celor mai in varsta sau care au probleme de deplasare. Nu toata lumea a curatat trotuarele din fata casei sau firmei, astfel ca exista locuri prin care deplasarea este dificila.Brasovenii spun ca trotuarele sunt un pericol. "Trotuarele mi se par exact asa cum se vad, e ghetus pe ele si e foarte periculos. Oamenii ar trebui sa puna mana si sa curete in fata casei", ne-a spus o femeie."Asa e iarna, ... citeste toata stirea