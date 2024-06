Truc pretios de curatenie, dezvaluit de angajatul unui restaurant

In fiecare bucatarie profesionala se ascund secrete. Un fost angajat al celebrului lant Jamba Juice povesteste ca a lucrat acolo pe toata perioada facultatii. De-a lungul celor patru ani, el spune ca a invatat foarte multe lucruri despre siguranta alimentara si serviciul pentru clientI Astfel, el a impartasit un sfat simplu, dar de impact, care face diferenta in orice bucatarie. "Atunci cand curatati, pulverizati carpa, nu suprafata", a spus fostul angajat, pentru publicatia The Kitchen.Acest ... citește toată știrea