Nutritionistul Roxana Radu a descoperit ca obiceiul de a consuma ceva dulce dupa masa contribuie la pastrarea glicemiei in limite normale."Primul experiment pe care l-am facut a fost dulcele pe stomacul gol. Am plecat de la o glicemie de 77 mg/dL si am ajuns la 157 mg/dL. Curba glicemica trebuie sa fie cat mai aplatizata. Este important sa nu secretam foarte multa insulina. Cand am consumat aceeasi cantitate de dulce, dar dupa masa, glicemia mea s-a mentinut in limite normale. Glicemia ... citeste toata stirea