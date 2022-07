Trucul cu care soferii se lauda ca scapa de amenzi

Trucul cu care soferii romani se lauda pe TikTok ca scapa de amenzi a devenit un trend pe reteaua sociala, insa multi nu inteleg motivul pentru care un sofer ar recurge la o astfel de metoda, avand in vedere ca reprezinta o infractiune.Concret, soferii isi modifica literele de pe placutele de inmatriculare folosind bucati de banda de izolat. Spre exemplu, soferii se filmeaza cand modifica litera F in litera E, C in O si asa mai departe.Prin aceasta metoda, soferii vor sa arate ca au gasit ... citeste toata stirea