Trupa Thalia a inceput stagiunea de toamna cu piesa ,,Triunghiul in patru colturi" a lui Ion Sava

Trupa de copii ,,Thalia" coordonata de Ionut Sas a inceput stagiunea de toamna cu piesa ,,Triunghiul in patru colturi" a lui Ion Sava. Spectacolul a avut loc vineri, 26 august si s-a jucat pe scena Casei de Cultura din Fagaras, la ora 11.00.,,Acum s-a jucat avanpremiera piesei si am invitat mai mult prieteni apropiati, premiera va avea loc undeva la mijlocul lui septembrie, dupa inceperea scolii. Trupa de teatru ,,Thalia" a ales sa joace in stagiunea 2022-2023 piesa acestui om de teatru, mai ... citeste toata stirea