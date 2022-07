Trupele tinere de jazz se pot inscrie pentru "Jazz intre cuvinte", pana in 17 iulie

"Jazz Bastion 2022" - Brasov invita trupele tinere de jazz din Romania (membri cu varste pana in 35 de ani) sa se inscrie in selectia pentru cele 3 concerte speciale "Jazz intre cuvinte".Curatoriata de Radu Vancu - scriitor si Diana Gheorghiu - compozitor, seria "Jazz intre cuvinte" va pune fata in fata tinerii muzicieni si scriitori romani, ce vor imparti scena in fiecare joi din perioada 21 iulie - 4 august, in Bastionul Tesatorilor din Brasov, transformat, incepand din anul 2020, intr-un ... citeste toata stirea