Trurismul, o noua paradigma la Brasov: crestere cu 50% a cazarilor "la particular"

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2022 au insumat 578.700 persoane, in crestere cu 20,3% fata de cele din luna ianuarie 2021. Din numarul total de sosiri, in luna ianuarie 2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 90,9%, in timp ce turistii straini doar 9,1%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2022 au ... citeste toata stirea