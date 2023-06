Boala gura, mana, picior este o afectiune aparent usoara insa este extrem de contagioasa. Este frecvent intalnita in colectivitati, cel mai adesea la copiii cu varsta de sub 5 ani.Este extrem de important sa stim modul de transmitere al afectiunii, astfel incat sa o putem preveni. Mai ales ca, pe timpul verii, copiii nostri frecventeaza, multi dintre ei, colectivitatile in continuare.Boala se ... citeste toata stirea