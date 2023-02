Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) atentioneaza ca au revenit atacurile cu link-uri malitioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe retelele social media."Vorbim despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcana cu textul "seamana cu tine", "apari in acest video" sau "tu esti in videoclip". Mesajele primite de utilizatorii romani sunt in romana sau engleza si contin de regula un link malitios, pe care expeditorul pretinde a fi un video sau o poza in ... citeste toata stirea