Tu in cat timp citesti 130 de pagini si retii esentialul? O profesoara din Brasov este cea mai rapida cititoare din lume

Teodora Voinescu, profesoara de romana la Colegiul National de Informatica "Grigore Moisil" Brasov, este cea mai rapida cititoare din lume. Ea a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Campionatul mondial de citit rapid (World Speed Reading Championship), editia a 33-a, din Istanbul, Turcia, alaturi de sute de concurenti, in special din Asia, dar si din Europa, pasionati de sporturi ale mintii, sah, cu IQ ridicat.135 de pagini in 30 de minuteDupa ce a citit 135 de pagini in 30 de