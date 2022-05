Tu le folosesti? Acestea sunt parole care va fac tinte sigure ale hackerilor

Publicul si companiile trebuie sa renunte in totalitate la parole. Sa faca trecerea catre o alta tehnologie pentru a-si proteja informatiile personale de hackeri. Spune un un expert britanic in securitate cibernetica, citat joi de DPA/PA Media.Marcand joi Ziua mondiala a Parolei, Grahame Williams, manager de identitate si acces in cadrul companiei din domeniul apararii Thales, a declarat ca parolele au "devenit din ce in ce mai nesigure" si "usor de piratat". El a lansat un apel pentru ... citeste toata stirea