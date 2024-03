Tu stii cum sa votezi? Cursuri de educatie politica pentru liceeni, la "Apollonia"

Liceenii din clasele a XI-a si a XII-a ce dobandesc in acest an dreptul de a vota sunt asteptati la cursurile gratuite de educatie politica si media, in... afara scolii, unde vor putea si pune intrebari liber, fara note in catalog. Prima intalnire dintr-o serie de patru va avea loc sambata, 23 martie, de la ora 14.30, la Banca de Cultura Apollonia. Proiectul apartine Asociatiei District Hub, iar workshopurile vor fi coordonate de vicepresedintele Asociatiei, profesorul Adrian Sandu, de la ... citește toată știrea