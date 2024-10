Tuberculoza la copii: 8 cazuri in Brasov

Romania a inregistrat 324 de decese la copiii sub 15 ani, cauzate de afectiuni respiratorii, reprezentand 42,5% din totalul deceselor. Este cel mai mare numar de decese inregistrate in tarile din UE la aceasta grupa de varsta, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2021, cel mai recent an in care tara noastra a raportat datele. In categoria de varsta sub un an, Romania a inregistrat 230 de decese cauzate de afectiuni respiratorii, reprezentand peste jumatate (51,4%) din numarul total inregistrat ... citește toată știrea