Tudor Benga nu mai este USR-ist: "Plec, in primul si in primul rand, din cauza a ce se intampla la Brasov"

Dupa o perioada in care a fost in disputa cu conducerea centrala a partidului, dar si cu gruparea "Curaj" de la Brasov, deputatul USR Brasov Tudor Benga si-a dat joi, 23 iunie, demisia din partid. Anuntul l-a facut printr-o postare pe pagina de Facebook, in care a tinut sa sublinieze ca "nu este vorba de vreo plecare coordonata cu colegii din fostul PLUS care pleaca zilele astea in Reper".El a explicat ca nu mai putea ramane in USR, pentru ca s-a "saturat de razboiala permanenta. Sunt de 6 ... citeste toata stirea