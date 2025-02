"Tun anti-ciori" la depozitul de deseuri Fin-Eco. Propunere refuzata: "montarea unui astfel de dispozitiv ar duce la cresterea disconfortului creat angajatilor si populatiei, ca urmare poluarii fonice"

Administratorul depozitului ecologic de deseuri de la Sacele, Fin-Eco, a organizat in 20 februarie o dezbatere publica avand ca tema noua celula a rampei, in care se vor depozita gunoaiele dupa ce va fi umpluta Celula nr. 4, care este plina in proportie de 60,10%. Cel putin din documentatia publicata pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, brasovenii nu au mai ridicat problema mirosurilor, insa a fost ridicata o alta problema: cea a pasarilor care se hranesc cu resturile ... citește toată știrea