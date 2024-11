Tunsa chilug si cu sprancenele rase. Aproape ca nu e zi fara violente domestice in Brasov

Un barbat de 31 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce si-a fi pedepsit groaznic sotia. Femeia din Brasov, de 24 de ani, a ajuns la spital tunsa chilug si cu sprancenele rase.Tinerii implicati in poveste sunt impreuna de 6 ani, dar s-au casatorit in urma cu cateva saptamani, fiind stabiliti in comuna Dobarlau, judetul Covasna, unde locuiau impreuna cu familia barbatului.Barbatul ar fi banuit ca sotia il inseala si de aici s-ar fi luat la cearta. Individul ar fi ajuns s-o loveasca pe ... citește toată știrea