Tunurile de zapada din Poiana Brasov, puse din nou in functiune

In partea superioara a Masivului Postavaru a fost pornit sistemul de producere a zapezii artificiale.Avand in vedere temperaturile coborate de vineri dimineata (-6 grade la ora 8.00), in partea superioara, in zonele unde era necesara cresterea stratului de zapada, au fost pornite turnurile si lancile de producere a zapezii artificiale, insa consistenta zapezii este diferita.In aceste conditii, iubitorii sporturilor de iarna sunt rugati sa schieze cu atentie in aceste zone."In aceste ... citeste toata stirea