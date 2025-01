Tunurile de zapada, pornite pe partiile din partea inferioara a Poienii Brasov

Incepand de aseara se produce zapada artificiala pe partiile din partea inferioara Drumul Rosu , Canal, Subtelefreric , 3D, Drumul Albastru si Lupului inferior.Pe partiile din partea superioara, zapada este produsa doar in zonele cu uzura mare. Daca se mentin temperaturile, se va produce si in timpul zilei."In aceste conditii, schiati cu precautie, reducand considerabil viteza, deoarece in zonele in care actioneaza instalatiile de producere a zapezii consistenta ... citește toată știrea