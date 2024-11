Toate tunurile si lanciile din partea superioara a masivului Postavarul functioneaza la capacitate maxima.Ca urmare a conditiilor meteo favorabile, cu ninsoare si temperaturi scazute in masivul Postavarul (-8,7 grade in Kanzel la ora 11.00), in aceasta dimineata, de la ora 4.00, am pornit sistemul de producere a zapezii artificiale pe toate partiile ... citește toată știrea