Turca a devenit materie predata in scoli din Romania

In cadrul proiectului "Turca este materia mea favorita", derulat de Institutul Yunus Emre (YEE), limba turca a inceput sa fie predata sub forma de curs optional in Romania, potrivit Rador Radio Romania.Potrivit unui comunicat al YEE, la primul curs de turca sustinut la Liceul Dante Alighieri au participat ambasadorul Turciei la Bucuresti, Ozgur Kivanc Altan, primarul Sectorului 3 din Bucuresti, Robert Sorin Negoita, ... citește toată știrea