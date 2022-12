Turca din Cuciulata, jucata azi, la Rupea

"Turca din Cuciulata. Obicei al cetei de feciori la Craciun" este cea mai noua expozitie ce va fi gazduita la Muzeul Etnografic "Gheorghe Cernea" din Rupea, incepad de astazi, 23 decembrie.In localitatea Cuciulata din Tara Oltului (comuna Hoghiz), ceata de feciori poarta denumirea de "Turca". Aceasta colinda in Ajunul Craciunului pentru sporul casei si gospodariei, organizeaza jocurile si petrecerile tineretului in cursul sarbatorilor de iarna. Scenariul arhaic al colindatului include in ... citeste toata stirea