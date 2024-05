Turcia anunta ca a suspendat toate relatiile comerciale cu Israelul

Turcia a suspendat joi relatiile sale comerciale cu Israelul, dupa ce a restrans deja exporturile catre aceasta tara in aprilie, ca raspuns la razboiul din Fasia Gaza, a anuntat Ministerul turc al Comertului, noteaza AFP."Exporturile si importurile in legatura cu Israelul au fost suspendate", a indicat ministerul, marcand o noua etapa in deteriorarea relatiilor dintre cele doua tari."Turcia va ... citește toată știrea