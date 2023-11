Daca credeti ca destinatiile europene de vacanta au fost aglomerate in acest an, aveti dreptate. Cu un turism in plina expansiune pe tot parcursul anului 2023, numarul de vizitatori din Europa este in sfarsit la acelasi nivel cu cel de dinainte de pandemie. Asta nu inseamna ca peisajul a ramas la fel in turism. Turcia este pe cale sa devina cea mai vizitata tara eruopeana in 2024, surclasand Franta, in contextul in care numarul de turisti a ... citeste toata stirea