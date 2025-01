Turcii nu se joaca. DRDP Brasov ii lauda: "Se lucreaza din ce in ce mai intens la Autostrada Sibiu - Fagaras"

Turcii de la Makyol par foarte seriosi in ceea ce priveste construirea Autostrazii Sibiu - Fagaras. Astfel, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anuntat miercuri, 29 ianuarie, ca "se lucreaza din ce in ce mai intens pe santierul autostrazii A13 (Sibiu - Brasov - Bacau), sectorul dintre Sibiu si Fagaras".Conform sursei amintite, constructorul turc este mobilizat in mai multe puncte si a inceput deja turnarea fundatiilor de pe lotul 3, intre Arpasu si Sambata. Lucrarile la ... citește toată știrea