Turismul montan, relansare dupa 2 ani de pandemie. Peste 500 locuri de cazare la cabanele din Muntii Fagarasului

Desi turistii ajung in Muntii Fagarasului cu ,,ia-ma nene", peste 500 de locuri de cazare sunt disponibile in cabanele montaneDaca in anii trecuti se vorbea in masivul Fagaras in toate limbile pamantului, pandemia a golit cabanele montane de turistii straini. Cabanierii spera ca in perioada urmatoare sa se relanseze turismul montan, iar iubitorii de munte sa revina pe trasee si sa poposeasca la cabane. Totusi Creasta Fagarasilor, indiferent de situatia generala, a ramas in topul preferintelor ... citeste toata stirea