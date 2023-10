Vanzarile pachetelor de vacanta in 2023 sunt aproape de nivelul de dinainte de pandemia de Covid-19, conform afirmatiilor reprezentantilor mai multor agentii de turism, chiar daca preturile "au explodat" comparativ cu 2019.Sunt chiar si cazuri in care vanzarile au crescut cu 200% in acest an fata de 2019, in urma unor strategii de marketing adaptate perioadei de pandemie."La noi este o situatie exceptionala, pentru ca noi inregistram o crestere de peste 200% fata de 2019. In perioada ... citeste toata stirea