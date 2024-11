Turismul viticol romanesc, in crestere. Din 230 de crame, 20 au spatii de cazare

Vinul si cramele romanesti atrag tot mai multi turisti, iar apetitul pentru turismul viticol s-a remarcat dupa pandemie, cand multi si-au regandit optiunile de vacante si au cautat destinatii mai putin aglomerate si sa se delecteze din punct de vedere cultural, anunta Ziarul de Iasi."Da este in crestere, dar trebuie sa luam in considerare avantajul pe care il au tarile cu traditie, pe care il au tari precum Franta, Spania, Portugalia, ca exemple care imi vin acum in minte, care sunt la a ... citește toată știrea