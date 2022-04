Un barbat de 47 de ani s-a accidentat in Muntii Fagaras, in zona Varfului Negoiu si Vf. Dintre Strungi, cand a suferit o fractura de picior, sambata, 9 aprilie a.c. Prin apel 112 a fost alertata Salvamont Sibiu care a trimis la fata locului elicopterul din Caransebes, dar, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, acesta nu a putut sa ajunga la victima. Elicopterul a reusit insa sa lase in apropierea zonei cinci ... citeste toata stirea