Turist accidentat in Muntii Fagarasului. A intervenit Salvamont Arges

Un turist aflat in Muntii Fagarasului duminica dupa-amiaza a alunecat pe o poteca ce duce spre Varful Moldoveanu. Au fost solicitati salvamontistii pentru a-l salva pe barbat. Misiunea a fost una exclusiv terestra, deoarece elicopterul SMURD chemat in ajutor nu putea interveni din cauza conditiilor meteo."Salvamont Arges intervine in Muntii Fagaras, Varful Moldoveanu, pentru evacuarea unui barbat ce a alunecat din poteca ce duce spre varf. Din pacate elicopterele SMURD nu pot efectua misiunea ... citeste toata stirea