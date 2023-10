Un turist din Israel, caruia i s-a facut rau in toiul noptii de luni spre marti, 2/3 octombrie, a fost transportat de la Cabana Podragu din Muntii Fagaras, cu ajutorul unui elicopter SMURD. Echipa de interventie a ajuns la el marti dimineata. "SPJ Salvamont Sibiu a intervenit in urma unui apel in jurul orei 2.00 noaptea. Un turist israelian acuza stari de greata si lesin. O echipa de la Salvamont Sibiu s-a deplasat ... citeste toata stirea