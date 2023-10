Un turist francez este cautat de salvamontisti in Muntii Bucegi, dupa ce acesta a plecat din Bucuresti si a ajuns in Busteni, cu intentia de a parcurge doua posibile trasee.Un turist francez in varsta de 58 de ani este cautat de salvamontistii din judetele Brasov si Prahova.Conform datelor facute publice, luni seara, acesta a plecat sambata dimineata din Bucuresti si a ajuns in Busteni, jud. Prahova cu ... citeste toata stirea