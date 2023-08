Un turist polonez a murit in Muntii Fagaras, dupa ce i s-a facut rau in timpul drumetiei. Elicopterul SMURD care a intervenit nu a putut prelua cadavrul, astfel echipele Salvamont au trebuit sa il transporte pe jos si nu au putut interveni la alte actiuni.Un turist din Polonia a murit, vineri, in timpul unei drumetii in Masivul Fagaras. Echipaje ale Salvamont si un elicopter SMURD au intervenit, insa barbatul, care a ... citeste toata stirea