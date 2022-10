Turisti amendati dupa ce au intrat cu ATV-uri in Parcul National "Piatra Craiului"

Mai multi turisti care sambata au intrat cu doua ATV-uri in Parcul National "Piatra Craiului" au fost amendati de catre jandarmi, pe motiv ca au circulat cu vehiculele intr-o zona protejata. Valoarea totala a amenzilor aplicate sambata de catre jandarmii brasoveni pentru aceasta contraventie se ridica la 6.000 de lei.Potrivit datelor furnizate de Jandarmeria Brasov, jandarmii aflati in patrulare in zona Parcului National "Piatra Craiului", au intervenit dupa ce au primit sesizari conform ... citeste toata stirea